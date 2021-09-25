Причому стресовий рівень може бути настільки високим, що загрожуватиме навіть життю тварини. Чому так відбувається і як ми можемо допомогти нашим пухнастим вихованцям залишатися здоровими – далі у матеріалі.

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Чому кішки стресують через пандемію

За словами експертів, у кішок з’являється небезпечний рівень стресу через те, що їхні власники проводять більше часу вдома, чим порушують розпорядок дня своїх чотирилапих улюбленців. Окрім цього, безпечні або тихі місця в домі, де раніше тварини могли сховатися, ймовірно, були переобладнані як домашній офіс.

Через це, заявляє медсестра Деббі Джеймс з клініки ветеринарної медицини у Свіндоні, у них виникає кілька станів, пов’язаних зі стресом, які не були такими поширеними до карантину. Мовиться, зокрема, про заблокований сечовий міхур у котів та цистит у кішок і котів також.

Будь-яка зміна у розпорядку дня може збентежити кішок, оскільки вони є істотами зі сталими звичками. Їм потрібен простір і можливість проведення часу наодинці,

– пояснює вона.



Кішкам потрібно мати можливість побути наодинці / Фото pexels

Водночас, додає ветеринарка, ця проблема не стосується собак, адже вони навпаки люблять проводити багато часу зі своїми господарями, а карантин посприяв суттєвому контакту.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Як допомогти кішкам менше стресувати

Щоб допомогти кішкам краще впоратися зі стресом, дотримуйтеся звичного для них режиму дня. Це стосується графіку годування, гри та взаємодії з ними.

Створіть спеціальну тиху зону і намагайтеся не турбувати тварин , коли вони там перебувають.

, коли вони там перебувають. Забезпечте багату ігрову атмосферу як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Надайте кішці безліч схованок та місць, куди можна було високо піднятися.

Побалуйте свою пухнасту вихованку різними іграшками, щоб допомогти їй отримати фізичну та розумову стимуляцію .

. Лотки та миски з їжею і водою розмістіть в окремих тихих місцях.

Дайте кішці багато часу і простору для себе . Це означає, якщо вона спить, відпочиває чи щасливо займається іншою справою, не піддавайтеся спокусі заважати їй або ж вимагати від неї уваги.

. Це означає, якщо вона спить, відпочиває чи щасливо займається іншою справою, не піддавайтеся спокусі заважати їй або ж вимагати від неї уваги. Дозвольте кішці самій обирати, коли вона хоче з вами спілкуватися.



Дозвольте котам самим обирати, чим їм займатися / Фото pexels