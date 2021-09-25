Причем стрессовый уровень может быть настолько высоким, что будет угрожать даже жизни животного. Почему так происходит и как мы можем помочь нашим пушистым питомцам оставаться здоровыми – далее в материале.
Читайте также Какие преимущества присутствия любимцев на работе и как это удается в офисах Purina®
Почему кошки стрессуют из-за пандемии
По словам экспертов, у кошек появляется опасный уровень стресса из-за того, что их владельцы проводят больше времени дома, чем нарушают распорядок дня своих четвероногих любимцев. Кроме этого, безопасные или тихие места в доме, где раньше животные могли спрятаться, вероятно, были переоборудованы как домашний офис.
Из-за этого, говорит медсестра Дебби Джеймс из клиники ветеринарной медицины в Суиндоне, у них появляется несколько состояний, связанных со стрессом, которые не были так распространены до карантина. Речь идет, в частности, о заблокированном мочевом пузыре у котов и цистите у кошек и котов также.
Любое изменение в распорядке дня может смутить кошек, поскольку они являются существами с устоявшимися привычками. Им нужно пространство и возможность времяпрепровождения наедине,
– объясняет она.
Кошкам нужно иметь возможность побыть наедине / Фото pexels
В то же время, добавляет ветеринар, эта проблема не касается собак, ведь они наоборот любят проводить много времени со своими хозяевами, а карантин способствовал существенному контакту.
Как помочь кошкам меньше стрессовать
- Чтобы помочь кошкам лучше справиться со стрессом, придерживайтесь привычного для них режима дня. Это касается графика кормления, игры и взаимодействия с ними.
- Создайте специальную тихую зону и старайтесь не беспокоить животных, когда они там находятся.
- Обеспечьте богатую игровую атмосферу как в помещении, так и на открытом воздухе. Предоставьте кошке множество тайников и мест, куда можно было высоко подняться.
- Побалуйте свою пушистую питомицу различными игрушками, чтобы помочь ей получить физическую и умственную стимуляцию.
- Лотки и миски с едой и водой разместите в отдельных тихих местах.
- Дайте кошке много времени и пространства для себя. Это значит, если она спит, отдыхает или счастливо занимается другим делом, не поддавайтесь соблазну мешать ей или же требовать от нее внимания.
- Позвольте кошке самой выбирать, когда она хочет с вами общаться.
Позвольте котам самим выбирать, чем им заниматься / Фото pexels