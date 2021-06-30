Нур Хамиза Хад – жительница Малайзии. Она обожает животных и недавно нашла у себя во дворе котенка.

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Небезразличная девушка решила вылечить малыша. Животное было в ужасно запущенном состоянии. Его не нужно было даже ловить – киса залезла в коробку и никуда не уходила оттуда.

У котенка выпадала шерсть и от него шел ужасный запах. Но Нур Хамиза решила не сдаваться и назвала кошечку Меймей.

Такой Меймей была сначала / Фото Nur Hamizah Had

Лечение продолжалось долгих 5 месяцев. Но результат превзошел все ожидания. Меймей стала настоящей красавицей.

А Нур Хамиза решила, что котенок – это знак. И забрала его себе навсегда.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Сейчас Меймей около года. Кошка отрастила свою роскошную белую шубку и весит более 6 килограммов. Хотя она еще немного боится незнакомых людей, но обожает свою семью и живет действительно счастливой жизнью.

А Нур Хамиза готова еще спасать животных, которым нужна помощь.

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