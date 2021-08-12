В Италии собаки спасли 14 человек в море: подробности инцидента

Случай произошел в муниципалитете Сперлонга, который расположен между Римом и Неаполем. Псы-спасатели вернули на берег 3 семьи, которые оказались далеко в море.

Члены 3 семей отдыхали в море, плавая на надувных матрасах и других плавсредствах в 100 метрах от берега. Среди них было 8 детей.

Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Вдруг поднялись волны и людей начало сносить все дальше в море. Плыть к берегу они не могли, а несколько из них упали в воду. Людям пришлось звать на помощь.



Собаки-спасатели / Фото из архива ANSA.it

Посторонная девушка, которая находилась на пляже, поняла, что людям грозит опасность. Она побежала за спасателями на станцию, которая была неподалеку.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

На помощь отправили 3 спасательных собак породы лабрадор. Песики несколько раз плавали туда и обратно и в течение 20 минут все отдыхающие были на пляже.

4-летнего Эроса, 7-летнюю Мию и 5-летнюю Миру на берегу приветствовали как героев. За спасением наблюдали более 400 человек, которые в то время находились на пляже. Когда все спасенные были в безопасности, собакам громко поаплодировали.

Поражает Хозяйка научила звонить: как пес сообщил, что во дворе медведи

Армандо Кусан, мэр Сперлонги, отметил, что решение включить собак в спасательную службу было абсолютно правильным.