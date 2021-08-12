Члени 3 родин відпочивали у морі, плаваючи на надувних матрасах та інших плавзасобах за 100 метрів від берега. Серед них було 8 дітей.

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Раптом піднялися хвилі й людей почало зносити усе далі в море. Пливти до берега вони не могли, а декілька з них впали у воду. Людям довелося кликати на допомогу.



Собаки-рятувальники / Фото з архіву ANSA.it

Стороння дівчина, яка перебувала на пляжі, зрозуміла, що людям загрожує небезпека. Вона побігла по рятувальників на станцію, що була неподалік.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

На порятунок відправили 3 рятувальних собак породи лабрадор. Песики кілька разів плавали туди й назад і протягом 20 хвилин усі відпочивальники були на пляжі.

4-річного Ероса, 7-річну Мію та 5-річну Міру на березі вітали, як героїв. За порятунком спостерігали понад 400 людей, які в той час перебували на пляжі. Коли всі врятовані були в безпеці, собакам гучно поаплодували.

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Армандо Кусані, міський голова Сперлонги, зазначив, що рішення включити собак до рятувальної служби було абсолютно правильним.