Не на того напала: в Индии мужчина до смерти покусал змею, которая хотела убить его

Недавно в Индии мужчину укусила змея, но вместо того, чтобы потерять самообладание, он трижды укусил змею в ответ. Змея в конце концов умерла от полученных травм, а мужчина был немедленно госпитализирован для лечения.

Индус до смерти покусал напавшую на него змею,

Драматический поворот событий произошел, когда строителя на железнодорожной линии укусила ядовитая змея, когда он спал в своем лагере. Сохраняя спокойствие и собранность, Сантош быстро принял меры, схватив змею железным прутом и укусив ее трижды, в конце концов убив.

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В моем селе существует поверье, что если змея укусит тебя, ты должен укусить ее дважды, чтобы нейтрализовать яд,

– поделился он.

Сантош доверился местному преданию и прибегнул к таким решительным действиям. Об инциденте узнали коллеги мужчины, с которыми Лохар работает на железной дороге. Они сразу отвезли его в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.

Новость об этом необычном событии быстро распространилась, и возле больницы собралась толпа, чтобы увидеть пострадавшего и услышать его историю. Многие местные жители предположили, что рептилия, возможно, не была ядовитой, иначе жизнь Сантоша могла оказаться в серьезной опасности.

Как сказали специалисты, опасности для здоровья мужчины – нет. Какого вида змея укусила рабочего, неизвестно.