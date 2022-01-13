Игривая собака портит все фото своих друзей: 20+ очень веселых фото
Источник:My modern met
У всех есть товарищ, который непременно испортит групповую фотографию. Забавный пес породы шиба-ину стал именно таким другом – впрочем, снимки от этого только выиграли.
У владелицы есть аж 4 песика породы шиба-ину. Все они любят фотографироваться, но только один из них делает это непревзойденно.
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Белый пес поворачивается спиной, когда все смотрят в камеру, широко зевает, когда другие мило позируют. Но именно из-за этой особенности поведения он стал самой настоящей звездой сети.
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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#3
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#4
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#5
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#6
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#7
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#8
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#9
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#10
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#11
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
#12
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks
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