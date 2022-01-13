Игривая собака портит все фото своих друзей: 20+ очень веселых фото

13 января 2022 , 09:35
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My modern met

У всех есть товарищ, который непременно испортит групповую фотографию. Забавный пес породы шиба-ину стал именно таким другом – впрочем, снимки от этого только выиграли.

У владелицы есть аж 4 песика породы шиба-ину. Все они любят фотографироваться, но только один из них делает это непревзойденно.

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Белый пес поворачивается спиной, когда все смотрят в камеру, широко зевает, когда другие мило позируют. Но именно из-за этой особенности поведения он стал самой настоящей звездой сети.

#1


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#2


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#3


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#4


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#5


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#6


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

Вы проявляете любовь к своей собачке, когда заботитесь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

#7


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#8


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#9


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#10


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#11


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#12


Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Автор: Аліна Рудченко