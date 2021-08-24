Хвостатые хулиганы: 10 любимцев, которым все сходит с лап – курьезные фото

Домашние животные иногда умеют удивить своим наглым и откровенно хулиганским поведением. Несмотря на это, хозяева их все равно сильно любят и все прощают.

Если вы хотите завести котенка или щенка, забудьте про новый ремонт или красивые комнатные растения на определенное время. Впрочем, вы сможете получить гораздо больше: любовь и хорошее настроение от своего любимца.

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