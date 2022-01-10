Хвостатые гении: выяснилось, что собаки могут понимать разные языки

Об этом заявили венгерские ученые из университета Этвеша Лоранда. Они читали песикам книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и исследовали сигналы их мозга.

В эксперименте задействовали 18 собак. Всех посадили в МРТ-сканер и надели им наушники.

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Собаки различают язык страны, в которой живут

Животным прочитали известную строчку из детской книги "Маленький принц". Это были слова "главного глаза не увидишь, видеть истину можно только сердцем".

Сначала эту фразу сказали песикам на испанском, потом на венгерском языке. А дальше животным начали говорить разную чепуху.



Собаки в сканере слушали отрывок книги на разных языках / Фото Enko Kubinyi / Eotvos Lorand University

Среди испытуемых 2 собаки "знали" испанский, но никогда не слышали венгерский. Еще 16 собачек "знали" венгерский, а испанский совсем нет.

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Во время сканирования было видно, что от знакомого языка мозг собак не сильно активизировался. Сильнее он реагировал на незнакомый язык. А когда говорили ерунду – мозг был наиболее активен.

Это первый вид, не являющийся приматом, у которого мы смогли выявить способность различать языки, а также отличать естественную речь от чепухи,

– рассказал один из исследователей.

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Самые умные собаки в мире

Ранее ученые обнаружили 6 сверхумных собак, имеющих выдающиеся способности к запоминанию.

Некоторые из них могут запомнить до 100 предметов за 2 месяца.

Самыми умными породами оказались овчарки и бордер-коли.

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