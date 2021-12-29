Хозяева сделали для ужа шапочку Санты: видео "прогулки" пресмыкающегося
Источник:ViralHog
Уж, которого назвали Кирби, примерил маленькую шапочку Санты. Видео с праздничной "прогулкой" хозяева опубликовали в сети.
Известно, что Кирби – это неядовитая змея из семьи ужевых. Он альбинос и поэтому его тело не имеет характерной пигментации, а глаза красной окраски.
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Такой внешний вид гармонично сочетался с праздничной шапкой Санты, которую хозяева сделали из пластилина. Закрепить ее на голове Кирби помогло несколько капель воды.
Казалось, что ужу понравился его новогодний аксессуар, ведь он вел себя дружелюбно и с радостью приполз на руку хозяину.
Смотрите видео: уж с шапочкой Санты
В комментариях под видео люди оставляли Кирби комплименты, называя его милейшим.
- "Почему люди боятся змей? Посмотрите на этого малыша, который дарит рождественское настроение".
- "Я не люблю змей, но это самое милое видео на свете!".
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