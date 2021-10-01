Как хозяева пытались сфотографировать щенка с отцом: смешное видео
Источник:ютуб Tucker Budzyn
Часто хозяевам нужно приложить много усилий, чтобы заставить собаку спокойно посидеть для удачного кадра. Если это еще и щенок, то задача почти невозможна. Как хозяева пытались сфотографировать золотистого ретривера отца с сыном – читайте в материале.
Обуздать активного и непоседливого щенка очень – сложная задача. Хозяева золотистого ретривера Такера и его сына подтверждают это своим видео, которое они выложили на ютуб.
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Семья отчаянно пыталась сфотографировать пушистого малыша рядом с отцом, но все попытки проваливались из-за слишком большой активность и интереса крохи. Щенок совсем не хотел сидеть на месте, поэтому постоянно подбегал к камере.
В комментариях к видео люди отмечали, что их развеселила еще и реакция взрослого ретривера.
- "Второй пес такой: "Боже, за что мне все это?".
- "Взрослый пес держится из последних сил".
- "Я все время ждала, что второй пес сделает нечто подобное".
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Смотрите видео: как хозяева пытались сфотографировать собак