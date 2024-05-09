Брошенный щенок гнался за авто хозяев: самое интересное произошло дальше

Черная немецкая овчарка Феникс неистово бежала за машиной своих бывших хозяев, которые бросили ее на стоянке трейлеров Country Living во Фресно, штат Калифорния, США. Опубликованные кадры заставили многих зрителей расплакаться.

Вероятно, бывшие владельцы хотели отвезти собаку в приют, но заведение в тот день было закрыто, поэтому они оставили животное на произвол судьбы.

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Хозяева оставили овчарку на стоянке

Патриция Харви, помощник менеджера трейлерного парка, выразила свой ужас, увидев видеозапись щенка Феникса, брошенного на стоянке. Предыдущие владельцы намеревались отвезти щенка в приют, но не смогли этого сделать, поскольку в тот день заведение было закрыто. Поэтому они приняли нелегкое решение оставить Феникса на произвол судьбы.



Феникс, которого покинули / Фото Daily Mail

Недавно щенка привезли в ближайший центр защиты животных. Спасение осуществила Мередит Хинциг-Хейз, 33-летняя врач скорой помощи и основательница некоммерческой организации Regional Deployed K9 Inc и Equine Rescue.

Тот ролик разрывает сердце, но я узнаю о таких вещах каждый день в силу своей работы. Разница только в том, что в этом случае можно увидеть все собственными глазами. Чувствовала, что должны спасти эту собачку, несмотря на все. Сейчас уже нашелся потенциальный опекун, если Феникс не сможет остаться со мной,

- рассказывает Хинциг-Хейз.

Женщина надеется, что немецкая овчарка пройдет специализированное обучение, чтобы в будущем стать собакой-терапевтом для пациентов в больницах и хосписах.



Феликс уже имеет потенциального опекуна / Фото Daily Mail

В соответствии с законодательством Калифорнии, оставление животного без присмотра карается законом. Сейчас власти расследуют инцидент.

Собака бежала за машиной после того, как ее выбросили

К сожалению, не все люди, которые приручили животных, остаются добросовестными до конца их жизни. Нередко хозяева решают избавиться от любимцев, и делают это ужасным способом: не отдают в приют, а выбрасывают просто посреди улицы.

Такая ситуация произошла в США. 24-летняя Дестини Гомес, которая занимается поиском домов для бездомных животных, показала видео, в котором преданная собака бежит за машиной хозяйки после того, как ее выбросили из окна.