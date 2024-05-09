Вероятно, бывшие владельцы хотели отвезти собаку в приют, но заведение в тот день было закрыто, поэтому они оставили животное на произвол судьбы.
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Хозяева оставили овчарку на стоянке
Патриция Харви, помощник менеджера трейлерного парка, выразила свой ужас, увидев видеозапись щенка Феникса, брошенного на стоянке. Предыдущие владельцы намеревались отвезти щенка в приют, но не смогли этого сделать, поскольку в тот день заведение было закрыто. Поэтому они приняли нелегкое решение оставить Феникса на произвол судьбы.
Феникс, которого покинули / Фото Daily Mail
Недавно щенка привезли в ближайший центр защиты животных. Спасение осуществила Мередит Хинциг-Хейз, 33-летняя врач скорой помощи и основательница некоммерческой организации Regional Deployed K9 Inc и Equine Rescue.
Тот ролик разрывает сердце, но я узнаю о таких вещах каждый день в силу своей работы. Разница только в том, что в этом случае можно увидеть все собственными глазами. Чувствовала, что должны спасти эту собачку, несмотря на все. Сейчас уже нашелся потенциальный опекун, если Феникс не сможет остаться со мной,
- рассказывает Хинциг-Хейз.
Женщина надеется, что немецкая овчарка пройдет специализированное обучение, чтобы в будущем стать собакой-терапевтом для пациентов в больницах и хосписах.
Феликс уже имеет потенциального опекуна / Фото Daily Mail
В соответствии с законодательством Калифорнии, оставление животного без присмотра карается законом. Сейчас власти расследуют инцидент.
Собака бежала за машиной после того, как ее выбросили
К сожалению, не все люди, которые приручили животных, остаются добросовестными до конца их жизни. Нередко хозяева решают избавиться от любимцев, и делают это ужасным способом: не отдают в приют, а выбрасывают просто посреди улицы.
Такая ситуация произошла в США. 24-летняя Дестини Гомес, которая занимается поиском домов для бездомных животных, показала видео, в котором преданная собака бежит за машиной хозяйки после того, как ее выбросили из окна.