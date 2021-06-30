Хозяева надели на своих собак парики: 35 забавных фото
Источник:BoredPanda
Хозяева любят своих питомцев, и иногда подразнить их или увидеть их реакцию также интересно. На этот раз они надели на своих собак парики и сфотографировали их.
Хозяева опубликовали фото животных с разным цветом волос и выражениями мордочек.
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Тренд надевать на собак парики стал таким популярным, что в инстаграми даже зародилась тенденция и хэштег #dogwig. Под ним хозяева публикуют фото своих любимцев иногда в очень оригинальных париках.
Фотоподборка животных в различных париках / Фото собраны BoredPanda
Кстати, домашние любимцы также любят побшкетуват. Проблема всех хозяев - когда животное на улице лезет к мусору, выхватывает что-то и тянет в рот. Что делать в таких случаях читайте по ссылке.
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