Хомяк торгует криптовалютами: как грызун помогает хозяину разбогатеть

Хомяк, которого назвали Мистер Гокс, помогает хозяину разбогатеть. Для этого грызун торгует криптовалютами.

Для Мистера Гокса анонимный мужчина сделал специальную клетку. В ней установлены 2 пластиковых туннеля и беговое колесо.

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Когда хомяк бегает в колесе, он в случайном порядке выбирает 30 криптовалют. В туннелях же есть датчики движения, заставляющие компьютерную программу покупать и продавать жетоны. То есть в случае, когда хомяк бежит в правый тоннель – происходит покупка, в левый – продажа.



Клетка для хомяка / Фото Protos​

Несмотря на случайность действий Мистера Гокса, менее чем за 3 месяца доход вырос на 29% – с 390 долларов до 498 долларов.

Какие были лучшие операции хомяка:

Покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму 23,60 долларов и его продажа по 36,44 доллара.

Покупка токена Pantos (PAN) на 23,57 доллара и его продажа по 35,33 доллара.

Покупка Dogecoin на 23,79 доллара и продажу за 34,8 доллара.

Крупнейшим активом Мистера Гокса пока стал токен TRON (TRX). Его приобрели 5 раз, а со дня первой сделки цена выросла на 40%.

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Кроме того, хозяин запустил трансляцию, благодаря которой пользователи могут наблюдать за действиями хомяка в реальном времени.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Смотрите видео: как хомяк осуществляет покупку и продажу​