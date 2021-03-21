В Великобритании не слишком приветливый и не любящий ласки хомяк помог владелице диагностировать редкую болезнь. За свой непримиримый характер грызун получил эпическое имя Сталин.

43-летняя Андреа Лейнг чистила своему любимцу клетку. Это не понравилось хомячку и он укусил женщину за большой палец.

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Как хомяк помог диагностировать болезнь

Андреа не предоставила значению укусу, поскольку такой неприветливый жест хомяк делал не впервые.

Впрочем за четыре недели палец на месте укуса начал гноиться. Женщина обратилась за помощью, и ей выписали антибиотики. На этом, думала женщина, все и пройдет, однако произошло наоборот. Еще через неделю у нее появились синяки по всей руке, вдали от места укуса.

Тогда она снова обратилась к медикам. Ее доставили в больницу у дома в Бромсгроув, что в центре Великобритании.



Неожиданно синяки появились на других зонах рук / Фото с Daily Star

После женщину обследовали: анализы показали, что у нее в крови очень высокий уровень свертывания белков. Это в свою очередь обусловливает повышенный риск тромбоза.

Женщина говорит: благодарна своему кусючему хомячку, ведь никогда и не догадывалась, что может иметь проблемы с кровью. Кто знает, какими бы могли быть последствия, если бы женщина травмировалась где-то посильнее.

Я действительно благодарна, что меня укусил хомяк. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не знала, что у меня опасное заболевание крови,

– рассказала Андреа.

Впрочем женщина говорит: хомяк милый, но опасный. Поэтому в дальнейшем она будет брать его на руки только в защитных перчатках.

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После этой истории британка переименовала хомяка и назвала его Доктор Сталин. Какое имя было у грызуна ранее, к сожалению, не уточняется.