Ходит в ошейнике и слушается: результаты тренировок петуха с хозяйкой

22 февраля 2022 , 17:49
Читати новину українською

Источник:

тикток alexlabaj

В социальной сети тикток петуха сравнили с собакой. Все из-за его прогулок в ошейнике.

Согласно видео, девушка решила попытаться приучить петуха к ошейнику. Зрители были поражены, когда у нее это вышло.

Интересно Кот с удивительной мимикой: почему из его фотографий в соцсетях делают мемы

В начале ролика девушка дала петуху команду запрыгнуть к ней на колени. Тогда надела на него собачий аксессуар, зафиксировала крепление под крыльями и похвалила петушка за терпение. Так завершилась первая часть видео.

Смотрите первую часть видео:

alexlabaj Putting my rooster in a harness PART 1 # chickens # rooster # farmlife # chickenmama original sound - alexlabaj

Во втором ролике хозяйка решила поговорить с пернатым, которому, казалось, не очень нравился новый аксессуар. Однако он согласился поэкспериментировать и пойти на прогулку.

Смотрите вторую часть видео:

@alexlabaj putting my rooster in a harness PART 2... time for a walk? #chickenmama #farmlife #rooster #chickens ♬ original sound - alexlabaj

В комментариях люди оставляли много отзывов по поводу увиденного. Они были поражены вежливым поведением петуха.

  • "Это самый послушный петух, которого я видела в этой соцсети. Большинство пытается прикончить своих хозяев".
  • "Как здорово! Он так хорошо себя ведет. Я не могу надеть ошейник даже на моего щенка".
  • "Это не петух, а обученная немецкая овчарка".

Читайте также Собака научилась "летать": видео особого таланта четырехлапого

Известно, что девушка публикует ролики, где главные герои – птицы. В соцсетях за ней следят более 137 тысяч пользователей. 

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео

Автор: Марія Лелека