Ходит в ошейнике и слушается: результаты тренировок петуха с хозяйкой

В социальной сети тикток петуха сравнили с собакой. Все из-за его прогулок в ошейнике.

Согласно видео, девушка решила попытаться приучить петуха к ошейнику. Зрители были поражены, когда у нее это вышло.

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В начале ролика девушка дала петуху команду запрыгнуть к ней на колени. Тогда надела на него собачий аксессуар, зафиксировала крепление под крыльями и похвалила петушка за терпение. Так завершилась первая часть видео.

Смотрите первую часть видео:

Во втором ролике хозяйка решила поговорить с пернатым, которому, казалось, не очень нравился новый аксессуар. Однако он согласился поэкспериментировать и пойти на прогулку.

Смотрите вторую часть видео:

В комментариях люди оставляли много отзывов по поводу увиденного. Они были поражены вежливым поведением петуха.

"Это самый послушный петух, которого я видела в этой соцсети. Большинство пытается прикончить своих хозяев".

"Как здорово! Он так хорошо себя ведет. Я не могу надеть ошейник даже на моего щенка".

"Это не петух, а обученная немецкая овчарка".

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Известно, что девушка публикует ролики, где главные герои – птицы. В соцсетях за ней следят более 137 тысяч пользователей.

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