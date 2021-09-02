Хитрый способ безболезненно делать собакам прививки: что придумал ветеринар – видео

Португалец Андре Сантос известен умением ставить собакам прививки так, что они этого даже не замечают. Все животные, которые посещают его клинику, остаются очень довольны, ведь каждый визит к врачу сопровождается веселыми играми.

Ветеринар разработал и использует собственную технику общения с пациентом. Согласно ей, у животного должны оставаться только положительные воспоминания после посещения врача.

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Как Андре Сантос делает укол собакам

Обычно ветеринар начинает с веселого танца с собакой. Затем, используя игру, дает угощение на тарелке. Только тогда, когда животное полностью расслабится, он максимально быстро и незаметно делает инъекцию.

Обычно пациенты Сантоса так увлечены всем этим процессом, что даже не понимают, в какой момент он сделал укол. А в завершение много объятий и поцелуев от ветеринара.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

"Я обследую животных и делаю им прививки на полу, чтобы быть на одном уровне с пациентом. Думаю, так они чувствуют себя комфортнее и спокойнее. Я убежден: консультация ветеринара не должна становиться травмирующим опытом", — отметил Андре Сантос.

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Пользователи социальной сети инстаграм, в которой Андре регулярно делится роликами о своей работе, восхищаются тем, как он ставит прививки.

Смотрите фото ветеринара с домашними любимцами: