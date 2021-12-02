В Харькове прохожие ловили карликовую домашнюю свинку: видео события

В Харькове прохожие на улице обнаружили мини-пига. Известно, что карликовая домашняя свинка потерялась в районе Коммунального рынка.

В социальных сетях появилось объявление о потерянном мини-пиге. Кроме того, видео с поросенка активно распространялось в фейсбук и телеграмм.

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Впоследствии оказалось, что мини-пиг имеет прозвище – Клео. Животному 9 месяцев и он с хозяевами живет в районе Коммунального рынка. Именно они призывали распространять информацию, где бегает их домашний любимец.

Люди пытались поймать Клео, однако он умело убегал от незнакомцев. Соответствующие видео прохожие публиковали в соцсетях.

Смотрите видео: как ловили Клео

Одной женщине удалось схватить мини-пига. Сейчас его уже передали хозяевам. Отмечается, что во время бегства Клео не пострадал.



Хозяева с Клео / Фото фейсбук Яна Яна

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Что известно о мини-пигах

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Карликовую домашнюю свинью или мини-пига держат в квартире в качестве декоративного животного, как собаку или кошку. Считаются умными животными, легко поддаются дрессировке, учатся командам, приучаются к лотку, практически не выдают запаха.

Мини-пиги растут до 2 лет, после чего они начинают толстеть и набирают вес на протяжении всей жизни. Средний вес взрослого стандартного мини-пига – 40 – 80 килограммов, мелкого – 0 – 30 килограммов, большого – 80 – 120 килограммов.