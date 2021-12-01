Когда хозяин обнаружил, что бык скрылся, он уже успел пробраться на территорию аквапарка. Оказалось, что животное захотело развлечений.

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Бык вылез на водяную горку и пытался скатиться. Как результат, ему удалось немного сдвинуться, пока не застрял в трубе аттракциона.

Животное не могло сдвинуться с места и повернуться в любую сторону – оказалось в ловушке. Однако в этот момент он не один находился на территории аквапарка.

Все его веселье видел и снял владелец. Кроме того, мужчина позаботился, чтобы быка освободили и проверили, все ли с ним в порядке.

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История стала известной и владелец решил выкупить животное и назвал – Тобога, что означает "скользить". В настоящее время бык живет у него и стал официальным талисманом аквапарка.

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Смотрите видео: как бык катался на горке