Коли господар виявив, що бик зник, він вже встиг пробратися на територію аквапарку. Виявилося, що тварина захотіла розваг.
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Бик виліз на водяну гірку та намагався скотитися. Як результат, йому вдалося трохи зсунутися, поки не застряг у трубі атракціону.
Тварина не могла зрушитися з місця та повернутися в будь-яку сторону – опинилася у пастці. Проте в цей момент він не один був на території аквапарку.
Усі його веселощі бачив та зафільмував власник. Крім того, чоловік подбав, аби бика звільнили та перевірили, чи з ним усе гаразд.
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Історія стала відомою і власник вирішив викупити тварину та назвав – Тобога, що означа "ковзати". Наразі бик живе у нього та став офіційним талісманом аквапарку.
Дивіться відео: як бик катався на гірці