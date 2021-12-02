У соціальних мережах зʼявилося оголошення про загубленого міні-піга. Крім того, відео з поросятком активно ширилося у фейсбук та телеграм.

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Згодом виявилося, що міні-піг має прізвисько – Клео. Тварині 9 місяців й вона з господарями живе в районі Комунального ринку. Саме воно закликали поширювати інформацію, де бігає їх домашній улюбленець.

Люди намагалися спіймати Клео, проте він вправно тікав від незнайомців. Відповідні відео перехожі публікували в соцмережах.

Дивіться відео: як ловили Клео

Одній жінці таки вдалося схопити міні-піга. Наразі його вже передали господарям. Зазначається, що під час втечі Клео не постраждав.



Господарі з Клео / Фото фейсбук Яна Яна​

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Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Що відомо про міні-пігів

Карликову домашню свиню або міні-піга тримають у квартирі у якості декоративної тварини, як собаку чи кішку. Вважаються розумними тваринами, легко піддаються дресируванню, навчаються командам, привчаються до лотка, практично не видають запаху.

Міні-піги ростуть до 2 років, після цього вони починають товстіти та набирають вагу протягом усього життя. Середня вага дорослого стандартного міні-піга – 40 – 80 кілограмів, дрібного – 0 – 30 кілограмів, великого – 80 – 120 кілограмів.