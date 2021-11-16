В Харьков из Перу привезли стадо альпак: что хотят делать из шерсти животного

В харьковский экопарк из Южной Америки привезли почти 40 альпак. Большинство животных — самки.

Известно, что племенные альпаки родились в Перу, ведь именно там занимаются их разведением.

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"Это животные с хорошим генотипом. В "Долине" у нас было 7 самцов и 3 самки, теперь будет жить около 50 животных", — рассказал спикер экопарка Алексей Костюченко.

Мы планируем объединить их с нашими 7 самцами и рассчитываем на пополнение в стаде,

– сообщили в экопарке.

Смотрите фото, каких альпак привезли из Перу:

Кроме того, отметили, что из шерсти альпак хотят изготавливать сувениры. Это могут быть, например, носки.

"Это наши планы, давно хотим сделать экомануфактуру, где шерсть смогут перерабатывать на сувенирные изделия ручной работы. Теперь шерсти будет больше", — добавил Алексей Костюченко.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормомэто легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Шерсть у альпаки очень мягкая, но в то же время крепкая и легкая. Кроме того, она почти водонепроницаема, с отличным теплоизолирующим эффектом. В ней не содержится ланолина (жир, производимый кожными железами овец), поэтому вещи из альпаки абсолютно гипоаллергенны.

Альпак, как правило, стригут весной, что позволяет им ходить с короткой шерстью в теплое время года.