Відомо, що племінні альпаки народилися в Перу, адже саме там займаються їх розведенням.

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"Це тварини з хорошим генотипом. У "Долині" у нас було 7 самців та 3 самиці, тепер житимуть близько 50 тварин", — розповів речник екопарку Олексій Костюченко.

Ми плануємо поєднати їх із нашими 7 самцями й розраховуємо на поповнення у стаді,

— повідомили в екопарку.

Дивіться фото, яких альпак привезли з Перу:

Крім того, зазначили, що з шерсті альпак хочуть виготовляти сувеніри. Це можуть бути, наприклад, шкарпетки.

"Це наші плани, давно хочемо зробити екомануфактуру, де шерсть зможуть переробляти на сувенірні вироби ручної роботи. Тепер шерсті буде більше", — додав Олексій Костюченко.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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Шерсть в альпаки дуже м'яка, проте водночас міцна і легка. Крім того, вона майже водонепроникна, з чудовим теплоізолювальним ефектом. У ній не міститься ланоліну (жир, що виробляється шкірними залозами овець), тому речі з альпаки абсолютно гіпоалергенні.

Довідка! Альпак, як правило, стрижуть навесні, що дозволяє їм ходити з короткою шерстю в теплу пору року.