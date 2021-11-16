Відомо, що племінні альпаки народилися в Перу, адже саме там займаються їх розведенням.
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"Це тварини з хорошим генотипом. У "Долині" у нас було 7 самців та 3 самиці, тепер житимуть близько 50 тварин", — розповів речник екопарку Олексій Костюченко.
Ми плануємо поєднати їх із нашими 7 самцями й розраховуємо на поповнення у стаді,
— повідомили в екопарку.
Дивіться фото, яких альпак привезли з Перу:
Крім того, зазначили, що з шерсті альпак хочуть виготовляти сувеніри. Це можуть бути, наприклад, шкарпетки.
"Це наші плани, давно хочемо зробити екомануфактуру, де шерсть зможуть переробляти на сувенірні вироби ручної роботи. Тепер шерсті буде більше", — додав Олексій Костюченко.
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Шерсть в альпаки дуже м'яка, проте водночас міцна і легка. Крім того, вона майже водонепроникна, з чудовим теплоізолювальним ефектом. У ній не міститься ланоліну (жир, що виробляється шкірними залозами овець), тому речі з альпаки абсолютно гіпоалергенні.