Грызет обувь и портит вещи: как правильно и без вреда отучить собаку от вредной привычки

Часто собаки могут портить или грызть разные вещи дома. Как избавиться от вредного поведения четвероногого – читайте в материале.

Для щенков в большинстве случаев такое поведение является нормальным. Они познают мир, поэтому тянут разные предметы в рот. Кроме того, у них режутся зубы, а жевание помогает облегчить этот процесс и уменьшает боль в деснах.

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Взрослые собаки также могут грызть обувь или любые другие предметы. Возможно, домашний любимец переживает из-за смены распорядка дня или разлуки с хозяином. А жевание помогает ему облегчить свое состояние и отвлечься.

Кроме того, животных может заинтересовать не только сама обувь, но и запахи других животных или тех мест, где ходил хозяин.



Собака грызет обувь / Фото Flickr, Christina Hart

Как отучить собаку грызть обувь

Вещи в недоступном для собаки месте

Стоит разместить одежду, обувь, книги, мусор, очки и пульты в недоступных для собаки местах. Ограничить доступ животного к жеванию различных предметов – самый простой способ его предотвратить.

Научите, что можно жевать

Хозяева должны обеспечить домашнего любимца безопасными игрушками, которые можно легко отличить от бытовых предметов.



Игрушки для собаки / Фото People

В случае, если поймали собаку с тапком во рту, не стоит ругаться. Лучше поощряйте его заменить обувь на другой предмет. Это может быть съедобная кость или давайте ему вознаграждения в виде сладостей во время тренировок. При этом не бегайте за собакой, пытаясь силой забрать из ее рта предмет. В таком случае животное скорее захочет играть, чем избавляться от дурной привычки.

Контролируйте процесс, когда собака учится

Следите за псом, пока он не научится жевать только разрешенные предметы. Например, можно ограничить от некоторых комнат или создать "безопасное пространство" с водой и игрушками.

Физические и умственные упражнения

Если собаке скучно, он самостоятельно найдет, чем заняться. Поэтому стоит убедиться, что у него достаточно физической и умственной активности. Количество упражнений должно зависеть от возраста, состояния здоровья и особенностей породы.



Тренировка собаки / Фото Dogstok

Специальные игрушки

Например, для щенка, у которого режутся зубы, можно приобрести игрушки с прохладной резины. Они помогут ему облегчить боль в деснах. Кроме этого, можно найти съедобные игрушки, мячики или резиновые пирамидки из колец.

Не наказывайте

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Поощрение работает значительно лучше, чем наказание. Когда хозяин ссорится или наказывает собаку, она на самом деле испытывают не вину, а страх.

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Когда вы сердитесь и расстраиваетесь, ваша собака чувствует опасность через ваш тон, язык тела и мимику. Поэтому стоит не рисковать доверием и безопасностью домашних любимцев, а просто предложить им другую игрушку.