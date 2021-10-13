Для цуценят в більшості випадків така поведінка є нормальним явищем. Вони пізнають світ, тому тягнуть різні предмети до рота. Крім того, у них ріжуться зуби, а жування допомагає полегшити цей процес та зменшує біль в яснах.

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Дорослі собаки також можуть гризти взуття чи будь-які інші предмети. Можливо, домашній улюбленець переймається через зміну розпорядку дня або розлуку з господарем. А жування допомагає йому полегшити свій стан та відволіктися.

Крім того, тварин може зацікавити не лише саме взуття, а й запахи інших тварин або тих місць, де ходив господар.



Собака гризе взуття / Фото Flickr, Christina Hart

Як відучити собаку гризти взуття

Речі у недоступному для собаки місці

Варто розмістити одяг, взуття, книги, сміття, окуляри та пульти в недоступних для собаки місцях. Обмежити доступ тварини до жування різних предметів – найпростіший спосіб його запобігти.

Навчіть, що можна жувати

Господарі мають забезпечити домашнього улюбленця безпечними іграшками, які можна легко відрізнити від побутових предметів.



Іграшки для собаки / Фото People

У випадку, якщо зловили собаку з капцем у роті, варто не сваритися. Краще заохочуйте його замінити взуття на інший предмет. Це може бути їстівна кістка або давайте йому винагороди у вигляді смаколиків під час тренувань. При цьому не бігайте за собакою, намагаючись силою забрати з її рота предмет. В такому випадку тварина скорше захоче гратися, ніж позбуватися поганої звички.

Контролюйте процес, коли собака вчиться

Слідкуйте за псом, поки він не навчиться жувати тільки дозволені предмети. Наприклад, можна обмежити від деяких кімнат або створити "безпечний простір" з водою та іграшками.

Фізичні та розумові вправи

Якщо собаці нудно, він самостійно знайде, чим зайнятися. Тому варто переконатися, що в нього достатньо фізичної та розумової активності. Кількість вправ має залежати від віку, стану здоров’я та особливостей породи.



Тренування собаки / Фото Dogstok

Спеціальні іграшки

Наприклад, для цуценяти, у якого ріжуться зуби, можна придбати іграшки з прохолодної гуми. Вони допоможуть йому полегшити біль у яснах. Крім цього, можна знайти їстівні іграшки, м’ячики чи гумові пірамідки з кілець.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Не карайте

Заохочення працює значно краще, ніж покарання. Коли господар свариться або карає собаку, вона насправді відчувають не провину, а страх.

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Коли ви сердитесь і засмучуєтесь, ваш собака відчуває небезпеку через ваш тон, мову тіла та міміку. Тому варто не ризикувати довірою та безпекою домашніх улюбленців, а просто запропонувати їм іншу іграшку.