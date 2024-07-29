Это уже не впервые: косатки потопили парусную яхту с людьми – шокирующие кадры

Все чаще сообщают об агрессивном поведении косаток. Морские млекопитающие подплывают ближе к берегам, нападают на лодки, что иногда приводит и к гибели людей. На днях произошел очередной такой случай.

Косатки потопили парусную яхту с людьми на борту

Так, в Гибралтарском проливе группа косаток стала причиной потопления 11-метрового британского парусника под названием Bonhomme William, шедшего под британским флагом. К счастью, испанской морской спасательной службе удалось спасти трех человек, находившихся на борту.

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Недавний инцидент произошел вечером 24 июля, когда лодка находилась в двух милях от побережья Барбати на юге Испании.

Экипаж судна сначала потерял управление и обратился с просьбой отбуксировать его в порт. Однако уже через 20 минут появилась пробоина, из-за которой яхта начала тонуть. Экипаж выпустил 3 сигнальные ракеты, одел спасательные жилеты и подготовил спасательное оборудование. Дальнейшая спасательная операция продолжалась около часа.

Заметим, с начала 2020 года косатки совершили ряд беспрецедентных нападений на яхты вдоль побережья Западной Европы и Северной Африки. Задокументировано около 700 инцидентов, половина из которых нанесли значительные повреждения судам.

Эксперты определили субпопуляцию из примерно 15 косаток, известных как "Глэдис", как вероятных виновников серии нападений. Считается, что эти косатки обитают между северной частью Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.