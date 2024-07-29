Косатки потопили вітрильну яхту із людьми на борту

Так, в Гібралтарській протоці група косаток стала причиною потоплення 11-метрового британського вітрильника під назвою Bonhomme William, що йшов під британським прапором. На щастя, іспанській морській рятувальній службі вдалося врятувати трьох людей, які перебували на борту.

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Нещодавній інцидент стався ввечері 24 липня, коли човен перебував за дві милі від узбережжя Барбаті на півдні Іспанії.

Екіпаж судна спочатку втратив керування і звернувся з проханням відбуксирувати його до порту. Проте вже через 20 хвилин з'явилася пробоїна, через яку яхта почала тонути. Екіпаж випустив 3 сигнальні ракети, одягнув рятувальні жилети і підготував рятувальне обладнання. Подальша рятувальна операція тривала близько години.

Зауважимо, з початку 2020 року косатки здійснили низку безпрецедентних нападів на яхти вздовж узбережжя Західної Європи та Північної Африки. Задокументовано близько 700 інцидентів, половина з яких завдали значних пошкоджень суднам.

Експерти визначили субпопуляцію з приблизно 15 косаток, відомих як "Гледіс", як ймовірних винуватців серії нападів. Вважається, що ці косатки мешкають між північною частиною Піренейського півострова і Гібралтарською протокою.