Вместо утраченных кавычек: как в Греции коту подарили возможность ходить – видео

Врачи ветеринарной клиники в греческом городе Лариса установили котик 3 лапы-протезы. Их напечатали на 3D-принтере.

В больнице сообщили, что лапки прижились. В общем животное чувствует себя хорошо.

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В Греции котику установили 3 лапы-протезы

В прошлом году котика Персея привезли в ветклинику неравнодушные люди, которые нашли животное на улице. У него были многочисленные травмы – животное потеряло 3 ноги. Предполагают, что кот попал под колеса авто или в двигатель машины.

В клинике решили спасти Персея. Ветеринарка София Зои обратилась за помощью к инженерам. Те создали для котика лапки из титана и напечатали их на 3D-принтере. Врач переживала, приживутся ли протезы.

В течение первых 10 – 15 секунд он вел себя так, будто бы он всегда их имел. Персей сразу пошел без проблем, очень быстро адаптировался,

– вспомнила врач.

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Сейчас многие люди хотят забрать животное себе, однако врач не хочет кому-то отдавать Персея. Она рассказала, что кот приносит радость клинике.

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