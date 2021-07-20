У лікарні повідомили, що лапки прижилися. Загалом тварина почувається добре.
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У Греції котику встановили 3 лапи-протези
Минулого року котика Персея привезли у ветклініку небайдужі люди, які знайшли тварину на вулиці. У нього були численні травми – тваринка втратила 3 ноги. Припускають, що кіт потрапив під колеса авто або ж у двигун машини.
У клініці вирішили врятувати Персея. Ветеринарка Софія Зої звернулась по допомогу до інженерів. Ті створили для котика лапки з титану та надрукували їх на 3D-принтері. Лікарка переймалась, чи приживуться протези.
Протягом перших 10 – 15 секунд він поводився так, ніби він завжди їх мав. Персей одразу пішов без проблем, дуже швидко адаптувався,
– пригадала лікарка.
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Зараз багато людей хочуть забрати тварину собі, проте лікарка не хоче комусь віддавати Персея. Вона розповіла, що кіт приносить радість клініці.
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