У лікарні повідомили, що лапки прижилися. Загалом тварина почувається добре.

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У Греції котику встановили 3 лапи-протези

Минулого року котика Персея привезли у ветклініку небайдужі люди, які знайшли тварину на вулиці. У нього були численні травми – тваринка втратила 3 ноги. Припускають, що кіт потрапив під колеса авто або ж у двигун машини.

У клініці вирішили врятувати Персея. Ветеринарка Софія Зої звернулась по допомогу до інженерів. Ті створили для котика лапки з титану та надрукували їх на 3D-принтері. Лікарка переймалась, чи приживуться протези.

Протягом перших 10 – 15 секунд він поводився так, ніби він завжди їх мав. Персей одразу пішов без проблем, дуже швидко адаптувався,

– пригадала лікарка.

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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Зараз багато людей хочуть забрати тварину собі, проте лікарка не хоче комусь віддавати Персея. Вона розповіла, що кіт приносить радість клініці.

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