В городе Голден собрались сотни голден-ретриверов: с какой целью

Всех этих собачек собрали, чтобы отметить День золотистого ретривера. Хвостатым участникам вручили вкусные и полезные подарки, а еще – сделали сотни фото на память.

Каждый год в Колорадо собираются сотни милых собак, чтобы праздновать свой "профессиональный праздник". В этом году туда приехало около 2000 собак с владельцами.

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Фото с мероприятия впечатляют



Все участники праздника / Фото Andy Cross, The Denver Post

Праздник под названием "Голдены в Голдене" (Goldens in Golden) был приурочен к Национальному дню золотистого ретривера. Участникам праздника вручили яркие подарки: миски для собак и игрушки, которые понравятся песикам.



Все получили подарки / Фото Andy Cross, The Denver Post

Собакам и их владельцам предложили насладиться общением и играми и сделать фото на память в специальной фотозоне.



Ретриверы общаются / Фото Andy Cross, The Denver Post

Что известно о городе Голден

Это небольшой город в округе Джефферсон, штат Колорадо. В городке проживает 18 867 человек. Голден основали во время "золотой лихорадки", которая встряхнула США. Своим названием он обязан золотоискателю из США, которого звали Томас Л. Голден.

Источник: Это небольшой город в округе Джефферсон, штат Колорадо. В городке проживает 18 867 человек. Голден основали во время "золотой лихорадки", которая встряхнула США. Своим названием он обязан золотоискателю из США, которого звали Томас Л. Голден.Источник: Википедия

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