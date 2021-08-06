Любимец киевлян: гориллу Тони с Киевзоо выпустили в открытый вольер – милые фото

Гориллу Тони, которую знают и любят посетители Киевского зоопарка, впервые выпустили в открытый вольер. Все прошло успешно – Тони и работники заведения остались довольны.

Особенностью Тони является то, что единственный в Украине самец гориллы имеет очень почтенный возраст – 8 августа ему исполнится 47 лет. Это примерно 85 человеческих лет – то есть обезьяна уже довольно старая.

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Открытый вольер для гориллы / Фото Киивзоо

Тони пришлось дополнительно защитить от посетителей зоопарка специальной сеткой. Ведь когда горилла находилась на предварительном экспонировании, люди бросали в вольер разную пищу: жвачки, конфеты, чипсы и даже колбасу. Поэтому Тони заболел.

Украинские и немецкие специалисты долго работали над стабилизацией состояния Тони. Теперь ему можно выходить наружу, а вот есть вредную пищу – нельзя. Поэтому гориллу надежно спрятали за сеткой.



Тони лакомится разрешенной едой / Фото Киивзоо

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Старожил зоопарка имеет в вольере интересный участок с камнями, песком, водоемом, спусками и ступеньками. Все это должно побуждать гориллу к зрительному движению.



Тони в открытом вольере / Фото Киивзоо

Мы радуемся выздоровлением нашего любимца и радуемся каждому дню его качественной жизни, – рассказывают в зоопарке.

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