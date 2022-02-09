Горилла решила позаботиться о чужом ребенке: трогательное видео

В стаде горных горилл заметили, как молодая самка захотела побыть няней для детей. Она решила помочь позаботиться о чужом потомстве.

Бывают случаи, когда самки горилл не имеют детей, однако активно заботятся о других малышах. Свое теплое отношение к чужому ребенку продемонстрировала горилла, которую назвали Убукомбе.

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"Она не упускает шанса понянчить малышей. Ее помощь дает возможность молодым мамам отдохнуть от своих обязанностей", — сообщила специалистка по коммуникациям Фонда защиты горилл Дайан Фосси – Донна Горман.

Убукомбе решила посидеть с малышом гориллы, чтобы его мама смогла отдохнуть. У Гутангары 7 детенышей, поэтому помощь ей ​​не помешает.

Смотрите видео: как горилла ухаживает за малышом

Кроме того, важно отметить, что Убукомбе еще совсем подросток, ведь возраст всего 6 лет, поэтому опыта материнства у нее нет.

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Чем раньше удалить маленькую гориллу от матери, тем быстрее она обретет независимость. Тогда ее мать снова сможет родить и повысить популяцию.

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