Недавно в сети появились кадры, на которых горилла и анаконда устроили батл, и каждый из них имеет одно – победить. Предлагаем и вам посмотреть редкое видео "боя" животных, а также узнать их уникальные черты, поведение и среду обитания.

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Какие сходства и отличия у гориллы и анаконды?

Внешний вид

Горилла – травоядный примат с массивным телом, широкой грудью и мускулистыми руками, которые помогают им легко передвигаться по деревьям. Гориллы покрыты густым черным мехом, сохраняющим им тепло в горных местах обитания.

Горилла / Фото Unsplash

Кроме того, анаконда – это большая оливково-зеленая змея, которая может вырасти более 20 футов в длину. Они имеют толстое тело, покрытое мелкой чешуей, помогающей защитить их от хищников и рядовой местности.

Образ жизни

Что касается горилл, то они являются социальными животными, живущими группами – войсками. Гориллы в основном травоядные и проводят дни в поисках пищи в лесах Африки к югу от Сахары. Несмотря на свой размер и силу, гориллы – нежные существа, предпочитающие не конфликтовать друг с другом.

Анаконды же являются единичными хищниками, которые проводят большую часть своего времени, прячась в водотоках или вблизи них. Они плотоядны и пожирают все, до чего могут дотянуться своими мощными челюстями, в том числе рыбу, птиц, млекопитающих и даже других змей.

Анаконда / Фото Unsplash

Адаптации

Оба вида приспособились уникальным образом, чтобы выжить в соответствующих средах. Гориллы имеют мощные руки, позволяющие им легко передвигаться по деревьям. Они также имеют противоположные большие пальцы, которые дают им невероятное сцепление с предметами, навык, что удобен при поиске пищи.

Кроме того, гориллы разработали сложную систему общения, позволяющую им общаться друг с другом посредством разных вокализаций.

Анаконды отлично плавают и могут оставаться под водой до 10 минут. Их специализированные легкие позволяют извлекать кислород из воды, облегчая охоту на добычу. Также анаконды обладают уникальной термосенсорной системой, которая помогает им выявлять тепловые сигнатуры своей жертвы.

Горилла борется с анакондой: смотрите видео

Так, горилла демонстрирует чрезвычайную силу, разум и социальные связи, тогда как анаконда очаровывает своей скрытностью, размером и уникальными охотничьими способностями.

Несмотря на их отличия, оба вида напоминают нам о невероятном разнообразии жизни на планете и устойчивости дикой природы.