Нещодавно в мережі з'явилися кадри, на яких горила та анаконда влаштували батл, й кожен з них має на меті одне – перемогти. Пропонуємо і вам подивитися рідкісне відео "бою" тварин, а також дізнатися їхні унікальні риси, поведінку та середовища проживання.

Дивіться також Супергерої в океані: акула вперше заново відростила спинний плавник – який це має вигляд

Які подібності та відмінності у горили та анаконди?

Зовнішній вигляд

Горила – травоїдний примат з масивним тілом, широкими грудьми й м'язистими руками, які допомагають їм легко пересуватися по деревах. Горили покриті густим чорним хутром, яке зберігає їм тепло в гірських місцях проживання.

Горила / Фото Unsplash

З іншого боку, анаконда – це велика оливково-зелена змія, яка може вирости понад 20 футів у довжину. Вони мають товсте тіло, вкрите дрібною лускою, яка допомагає захистити їх від хижаків і пересічної місцевості.

Спосіб життя

Щодо горил, то вони є соціальними тваринами, які живуть групами – військами. Горили в основному травоїдні й проводять дні в пошуках їжі в лісах Африки на південь від Сахари. Попри свій розмір і силу, горили – ніжні істоти, які вважають за краще не конфліктувати один з одним.

Анаконди ж є поодинокими хижаками, які проводять більшу частину свого часу ховаючись у водотоках, чи поблизу них. Вони м'ясоїдні і пожирають усе, до чого можуть дотягнутися своїми потужними щелепами, зокрема рибу, птахів, ссавців і навіть інших змій.

Анаконда / Фото Unsplash

Адаптації

Обидва види пристосувалися унікальним чином, щоб вижити у відповідних середовищах. Горили мають потужні руки, які дозволяють їм легко пересуватися по деревах. Вони також мають протилежні великі пальці, які дають їм неймовірне зчеплення з предметами, навичка, яка є зручною під час пошуку їжі.

Крім того, горили розробили складну систему спілкування, яка дозволяє їм спілкуватися один з одним за допомогою різних вокалізацій.

Анаконди чудово плавають і можуть залишатися під водою до 10 хвилин. Їх спеціалізовані легені дозволяють витягувати кисень із води, полегшуючи полювання на здобич. Також анаконди мають унікальну термосенсорну систему, яка допомагає їм виявляти теплові сигнатури своєї жертви.

Горила бореться з анакондою: дивіться відео

Так, горила демонструє надзвичайну силу, розум і соціальні зв'язки, тоді як анаконда зачаровує своєю скритністю, розміром і унікальними мисливськими здібностями.

Попри їхні відмінності, обидва види нагадують нам про неймовірну різноманітність життя на планеті й стійкість дикої природи.