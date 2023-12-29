Так, у новому дослідженні вчені виявили, що деякі мешканці підводного світу володіють "суперсилою", якої раніше вчені не помічали. Зокрема, у шовковистих акул уперше помітили випадок регенерації плавників після трагічної події.

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Акула відростила спинний плавник

Шовкові акули є витонченими хижаками океану, що досягають у довжину близько 3,5 метра. Однак ці величні істоти, які колись вважалися звичайним явищем у цих водах, тепер опинилися перед загрозою знищення, головним чином через прибутковий ринковий попит на їхні плавники.

У новому дослідженні підводному фотографу і дайверу вдалося зробити дивовижні знімки шовковистої акули з травмованим спинним плавцем. Зазначимо, що акула була дорослим самцем, а фотографії були додатково вивчені морським біологом Челсі Блек, яка згодом і стала автором нового дослідження.

Вчені змогли ідентифікувати самця шовкової акули, присвоївши йому окрему мітку з унікальним номером. Примітно, що порівнявши фотографії, зроблені з різницею в рік, вчені зробили відкриття: спинний плавник акули пройшов повну регенерацію.

Судячи з фотографій, плавник акули зажив до 87% від свого початкового розміру / Фото John Moore

Зазначимо, що акулу вперше помітили 2022 року, а потім її більше не бачили в тутешніх водах: учені припустили, що самець залишив район Юпітера у Флориді в рамках щорічної міграції. Усе змінилося в нинішньому році, коли самець знову з'явився в цей самий район, але на подив учених – його плавець мав зовсім інший вигляд.

Дослідники провели ретельний аналіз фотографії. На фото, про яке мовиться, зображений самець шовковистої акули, який продемонстрував здатність відновлювати тканину свого пошкодженого плавця. Завдяки ретельній перевірці вчені однозначно встановили, що в їх оцінці не було допущено помилок.

Відомо, що у 2022 році акула втратила 20,8% спинного плавця, а через 332 дні швидкість загоєння її травми склала 87% від початкового розміру.

Шовковиста акула з плавником, що регенерував, майже рік потому / Фото John Moore

Як щодо інших акул?

Зазначимо, що ці виняткові здібності до загоєння ран раніше спостерігалися і в інших видів акул, наприклад:

китової акули;

рифових скатів манта;

сірих акул-няньок;

лимонної акули.

Автори дослідження вважають, що через 42 дні після останнього спостереження самця шовковистої акули, його рана повинна була повністю затягнутися. Це відповідає очікуваним показникам загоєння ран, які спостерігаються в інших видів.

Морський лев вирвав горло акулі, а потім проковтнув

Морські леви та тюлені, як правило, стають мішенню для акул, косаток та інших морських хижаків. Проте, у нових кадрах, які з'явилися в мережі, морський лев зумів відбити акулу, взявши на себе роль хижака.

Інцидент було зафіксовано в Монтерей-Бей, штат Каліфорнія – морський лев викинув блакитну акулу з води, відірвав частину щелепи та з'їв її. Цей приголомшливий акт самозахисту швидко розлетівся Інтернетом.