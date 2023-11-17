Інцидент було зафіксовано в Монтерей-Бей, штат Каліфорнія – морський лев викинув блакитну акулу з води, відірвав частину щелепи та з'їв її. Цей приголомшливий акт самозахисту швидко розлетівся Інтернетом.

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Морський лев перетворився зі здобичі акули на хижака

Ці морські ссавці, відомі тим, що надають перевагу дрібній зграйній рибі, як-от сардини. Тому видовище, як морський лев пожирає щось таке велике, вразило глядачів, але не вчених.

За словами морського біолога, директора лабораторії акул Каліфорнійського державного університету в Лонг-Біч, доктора Кріса Лоу, насправді така поведінка морських левів не є чимось дивовижним.

Попри те, що люди не сприймають морських левів як хижаків, вони цілком успішно полюють і поїдають їх. Ще 2015 року з'явилося відео сутички морського лева та акули-молота, яке також приголомшило громадськість,

– заявив він.

Морські леви дійсно частіше мають в раціоні дрібну рибу. Однак тепер очевидно, що ці морські ссавці, зокрема великі самці, також харчуються і лососем, скатами й великим палтусом.

Як морський лев дав відсіч акулі: дивіться відео

Вчені також зазначили, що ці морські істоти не можуть з'їсти велику здобич цілком, і тому виштовхують її до поверхні води. Фактично на поверхні їм легше замахнутися і відірвати шматок від своєї жертви.

Під час зустрічі, знятої на відео, найбільше дивує одне – чому блакитна акула не втікає від морського лева? Річ у тім, що великі сині акули мають чудові здібності до швидкого плавання та пірнання, тому незрозуміло, як морський лев успішно зловив її.

Реальна загроза для акул – не морські леви

Водночас вчені підкреслюють, що сутички між морськими левами та акулами не є рідкістю. Однак, головна небезпека для синіх акул – діяльність людини. Мовиться про полювання на блакитних акул заради їхніх плавників, які жорстоко відрізають, а тоді трупи тварин викидають у море.

Сині акули сьогодні є найбільш інтенсивно виловленими на планеті. Цей вид уже занесено до Червоного списку, його вважають таким, що перебуває під загрозою зникнення,

– заявила організація Shark Trust.

Як заявив директор "Центру з догляду за морськими ссавцями" Дейв Бедер, сині акули – звичайне явище для цих вод, але їх кількість з часом тут помітно скоротилася. На жаль, через інтенсивний вилов риби місцева популяція сильно виснажилася.