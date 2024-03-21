Поведение горбатых китов завораживало ученых на протяжении десятилетий, но исследование, опубликованное недавно, содержит первые фотографии, на которых эти животные занимаются сексом. Авторами являются морской биолог Стефани Стек и двое фотографов Лайл Краннихфельд и Бренди Романо.

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Китов впервые сфотографировали во время секса

В январе 2022 года группа фотографов была удивлена неожиданным появлением китов, которые приближались к их лодке у побережья Мауи. Открытие было описано как случайное, поскольку величественные существа медленно пробирались к фотографам в водах к западу от гавайского острова.

На кадрах видно, как сильный самец проникает в другого кита, который, похоже, имеет плохое состояние здоровья, или ранен и истощен.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, которые занимаются сексом / Фото Marine Mammal Science

Млекопитающие, обычно размером от 12 до 16 метров в длину, несколько раз кружили вокруг корабля. Один из китов, более здоровый, во время встречи "преследовал" другого.

Здоровый кит удерживал другого грудными плавниками в течение получаса, что привело к половому акту между двумя морскими млекопитающими.

"Встреча, что бывает раз в жизни" произошла вблизи Мауи на Гавайях / Фото Marine Mammal Science

Ученые предположили, что уставший кит мог искать убежища у лодки, чтобы избежать своего спутника. Возможность однополого сексуального поведения среди здоровых самцов китов остается предметом предположений.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, которые занимаются сексом / Фото Marine Mammal Science

Вернувшись к берегу и посмотрев кадры, Краннихфельд сказал, что они сразу поняли, что зафиксировали "встречу, которая бывает раз в жизни".

Киты – это большая часть жизни на Мауи. Все, кто имеет к ним отношение и кто их фотографирует, понимают, что такого еще не фиксировали. Спаривание и рождение – это две основные вещи, которые до сих пор остаются неизвестными,

– говорит он

Ученые отметили, что однополое поведение не является редкостью в животном мире. Примеры наблюдались у моржей, дельфинов Амазонки и серых тюленей.