Поведінка горбатих китів зачаровувала вчених протягом десятиліть, але дослідження, опубліковане нещодавно, містить перші фотографії, на яких ці тварини займаються сексом. Авторами є морська біологиня Стефані Стек і двоє фотографів Лайл Кранніхфельд і Бренді Романо.

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Китів вперше сфотографували під час сексу

У січні 2022 року група фотографів була здивована несподіваною появою китів, які наближалися до їхнього човна біля узбережжя Мауї. Відкриття було описано як випадкове, оскільки величні істоти повільно пробиралися до фотографів у водах на захід від гавайського острова.

На кадрах видно, як сильний самець проникає в іншого кита, який, схоже, має поганий стан здоров'я, або поранений і виснажений.

Фотографи вперше зняли горбатих китів, які займаються сексом / Фото Marine Mammal Science

Ссавці, зазвичай розміром від 12 до 16 метрів у довжину, кілька разів кружляли навколо корабля. Один з китів, більш здоровий, під час зустрічі "переслідував" іншого.

Здоровий кит утримував іншого грудними плавниками протягом пів години, що призвело до статевого акту між двома морськими ссавцями.

"Зустріч, що буває раз у житті" сталася поблизу Мауї на Гаваях / Фото Marine Mammal Science

Вчені припустили, що втомлений кит міг шукати притулку біля човна, щоб уникнути свого супутника. Можливість одностатевої сексуальної поведінки серед здорових самців китів залишається предметом припущень.

Фотографи вперше зняли горбатих китів, які займаються сексом / Фото Marine Mammal Science

Повернувшись до берега і подивившись кадри, Кранніхфельд сказав, що вони одразу зрозуміли, що зафіксували "зустріч, яка буває раз у житті".

Кити – це велика частина життя на Мауї. Всі, хто має до них відношення і хто їх фотографує, розуміють, що такого ще не фіксували. Спарювання і народження – це дві основні речі, які досі залишаються невідомими,

– каже він

Вчені відзначили, що одностатева поведінка не є рідкістю у тваринному світі. Приклади спостерігалися у моржів, дельфінів Амазонки і сірих тюленів.