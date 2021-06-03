Плавает в бассейне и имеет свою комнату: как гигантская свинья стала домашним любимцем

Представьте, что у вас дома живет свинья весом более 220 килограммов. Этот "поросенок" играет с собаками, любит объятия и позирует для многочисленных фотографий. Именно такой домашний любимец есть у жительницы Западной Вирджинии.

Флоппи не похож на других домашних любимцев. Сейчас ему полтора года и он – 226-килограммовая домашняя свинья.

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Флоппи вырос настоящим великаном / Фото instagram / @floppythepig

История Флоппи достаточно трагична. Он родился с синдромом тряски головы. Малыш не мог есть сам, не мог ходить и врачи утверждали, что он проживет не более недели.

Но Челси и ее муж решили дать малышу шанс на жизнь. Они забрали поросенка у своей невестки и привезли его домой. Никто не знал, как ухаживать за поросенком и что с ним делать. Но благодаря интернету и настойчивости новым хозяевам все удалось.

Малыша приходилось кормить из бутылочки каждые 3 часа. Новые хозяева думали, что Флоппи поживет у них несколько недель, а потом его отправят на ферму. Но люди всем сердцем полюбили поросенка и решили оставить его себе.

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Флоппи очень любящий, умный и любит общаться. Он никогда не хочет быть сам и обожает проводить время с людьми, – рассказывает владелица животного.

Свинья стала настоящим членом семьи. Флоппи научился ходить вверх и вниз по лестнице, а также открывать дверь.

Необычный любимец ежедневно гуляет на поводке и часто плавает в бассейне. Ему растирают животик и кормят вкусностями.

Кроме "поросенка" в доме Челси живут 2 собаки и 2 кошки. Собаки любят Флоппи и проводят с ним каждый день. Конечно, свинья в три раза больше собак, поэтому их никогда не оставляют вместе без присмотра.

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Флоппи даже имеет собственную комнату. День домашней свиньи проходит так: она ест яблоки и бананы на завтрак, затем проводит время с собаками во дворе, купается в бассейне и дремлет в доме.

Посмотрите фото из жизни Флоппи