Флоппі не схожий на інших домашніх улюбленців. Зараз йому півтора роки й він – 226-кілограмова домашня свиня.

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Флоппі виріс справжнім велетнем / Фото instagram / @floppythepig

Історія Флоппі досить трагічна. Він народився із синдромом тряски голови. Малюк не міг їсти сам, не міг ходити й лікарі стверджували, що він проживе не більше тижня.

Але Челсі та її чоловік вирішили дати малюку шанс на життя. Вони забрали порося у своєї невістки й привезли його додому. Ніхто не знав, як доглядати порося і що з ним робити. Але завдяки інтернету й наполегливості новим господарям все вдалося.

Малюка доводилося годувати із пляшечки кожних 3 години. Нові господарі думали, що Флоппі поживе у них кілька тижнів, а потім його відправлять на ферму. Але люди усім серцем полюбили порося й вирішили залишити його собі.

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Флоппі дуже люблячий, розумний та полюбляє спілкуватися. Він ніколи не хоче бути сам та обожнює проводити час з людьми, – розповідає власниця тварини.

Свиня стала справжнім членом родини. Флоппі навчився ходити догори та донизу сходами, відчиняти двері.

Незвичний улюбленець щодня гуляє на повідку і часто плаває в басейні. Йому розтирають животик і годують смаколиками.

Окрім "поросятка" в будинку Челсі живуть 2 собаки й 2 кішки. Собаки обожнюють Флоппі й проводять із ним кожен день. Звісно, свиня утричі більша за песиків, тому їх ніколи не залишають разом без нагляду.

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Флоппі навіть має власну кімнату. День домашньої свині проходить так: він їсть яблука й банани на сніданок, потім проводить час із собаками на подвір'ї, купається в басейні та дрімає в домі.

Подивіться фото з життя Флоппі