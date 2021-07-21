Редкостную лунную рыбу вымыло на пляж в Орегоне: что с ней сделают ученые – фото
Источник:Washington Post
Рыба опах – единственная в мире полностью теплокровная рыба. Именно такую нашли на побережье в штате Орегон.
Об этом сообщает частный океанариум Seaside Aquarium. Экземпляр "лунной" рыбы заморозят, а потом будут изучать.
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Рыба имеет впечатляющие размеры
Рыба имеет впечатляющие размеры: вес 45 килограммов и длину около метра. Ее тело покрыто разноцветной чешуей.
Экземпляр весит почти пол центнера / Фото Seaside Aquarium
Замороженного опаха отдадут студентам для вскрытия и дальнейшего исследования. Пока неизвестно, как погибла теплокровная рыба. Вероятно, это произошло недалеко от берега, ведь ее тело оказалось на пляже "в отличном состоянии".В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.
Лунная рыба мигрировала на север
"Лунная" рыба может вырасти до 2 метров в длину и весить 270 килограммов. Рыбу именно такого размера нашли в реке Колумбия в 2009 году.
Но и этот экземпляр из Орегона поразил исследователей своими размерами.
Тело рыбы покрыто разноцветной чешуей / Фото Seaside Aquarium
Исследователям немного известно о "лунных" рыбах. В 2015 году выяснилось, что опах – единственная известная теплокровная рыба. Сосуды в ее жабрах позволяют циркулировать теплую кровь по всему телу.
Биолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований Хайди Дьюар предполагает, что рыба двигалась к северу от побережья Калифорнии, где они обычно обитают. Возможно, опах мигрировал из-за нагревания океана.
Рыбу заморозят и будут изучать / Фото Seaside Aquarium
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Пока рыбу заморозят, а с началом нового учебного года передадут студентам. А скелет рыбы планируют демонстрировать на выставках.