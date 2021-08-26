На острове Фрегат в июле 2020 сняли видео, где самка черепахи медленно приближается к птенцу крачки, делает несколько неудачных попыток поймать его и, наконец, хватает и ест малыша.
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Ученые провели исследование и опубликовали его результаты в журнале Current Biology. Видео, на котором черепаха ест крачку, стало первым подтверждением того, что эти животные являются хищными.
Вероятно, черепахи привыкли есть птенцов / Фото PA Media / University of Cambridge
Остров Фрегат является центром экотуризма на Сейшелах. Его природа поражает своей красотой. Там проживает около 3 тысяч гигантских черепах рода Aldabrachelys gigantea.
Гигантские черепахи оказались хищными: видео
Это совершенно неожиданное поведение. Ничего похожего у черепах на свободе раньше не наблюдалось, – рассказывает соавтор исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.
Гигантские черепахиимеют длину да 120 сантиметров, а вес – до 300 килограммов. Они не умеют плавать и были завезены на различные острова людьми.
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Что было раньше
- Время от времени ученые видели, как черепахи едят падаль, а также раковины и кости.
- Однако того, как эти рептилии охотятся, люди еще ни разу не замечали.
- Вероятно, эта привычка могла сформироваться у них из-за близости колонии крачек.
- Популяцию крачек на острове удалось восстановить и сейчас она насчитывает 265 тысяч особей. Птицы обитают на деревьях, а их птенцы часто выпадают из гнезд.
- Ученые предполагают, что черепахам может нравиться охота, ведь это интереснее, чем есть растительную пищу.