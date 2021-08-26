На острове Фрегат в июле 2020 сняли видео, где самка черепахи медленно приближается к птенцу крачки, делает несколько неудачных попыток поймать его и, наконец, хватает и ест малыша.

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Ученые провели исследование и опубликовали его результаты в журнале Current Biology. Видео, на котором черепаха ест крачку, стало первым подтверждением того, что эти животные являются хищными.



Вероятно, черепахи привыкли есть птенцов / Фото PA Media / University of Cambridge

Остров Фрегат является центром экотуризма на Сейшелах. Его природа поражает своей красотой. Там проживает около 3 тысяч гигантских черепах рода Aldabrachelys gigantea.

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Гигантские черепахи оказались хищными: видео

Это совершенно неожиданное поведение. Ничего похожего у черепах на свободе раньше не наблюдалось, – рассказывает соавтор исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.

Гигантские черепахи имеют длину да 120 сантиметров, а вес – до 300 килограммов. Они не умеют плавать и были завезены на различные острова людьми.

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