Герои дня: козел и петух спасли курицу от ястреба –впечатляющее видео

Эти мужественные животные с фермы в Нидерландах показали, что такое настоящая дружба. Хищный ястреб напал на курицу, но помощь пришла, откуда не ждали.

Домашняя птица спокойно паслась во дворе, когда к ней подлетел ястреб. Хищник напал на курочку и пытался забрать ее с собой.

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Ястреб был очень сильным

Первым на помощь бросился петух. Однако его сил было недостаточно, чтобы противостоять хищнику.

Затем козел разглядел, что что-то идет не так. Он подбежал к полю битвы и ринулся в бой.

Ястреб был настолько сильным, что козел даже перевернулся и упал на спину. Но мужественные животные с фермы таки одержали победу и отвоевали свою курочку.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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