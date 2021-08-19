В Германии бездомным животным создали профили в Tinder: это уже спасает их
Источник:Deutsche Welle
Приют в Мюнхене придумал нестандартный способ пристройства животных. Четвероногим завели профили в соцсети тиндер, чтобы создать "лучшие пары" с вероятными владельцами.
Во время пандемии количество беспризорных животных значительно возросло. Привычные способы пристройки переставали давать хорошие результаты.
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Приют был переполнен из-за локдауна
Именно поэтому однажды работники мюнхенского приюта решили действовать инновационно. Ежегодно они занимались примерно 8 тысячами бездомных животных. Впрочем, после локдауна количество выросло на несколько тысяч, четвероногим буквально не хватало места.
В первую очередь пристраивать решили тех, кто уже долгое время находится в приюте и никак не может найти свою пару.
Кот Гарфилд – один из подопечный приюта / Фото DPA
"It`sa match": что дальше
Сначала решили открыть аккаунты для 15 животных. Их создали по всем правилам мобильного приложения для знакомств: с фотографиями и данными. О каждом из животных написали его предпочтения и коротенькую историю. Потом их профили начали появляться в потоке свайпов тиндера.
Конечно же, большинство не могло пролистать слева "не нравится", когда с экрана смотрели милые котики и собачки.
Когда человек листает вправо, появляется такая надпись / Скриншот
Далее те, кто заинтересовался животными, в чатах общались с ботами. Так устанавливали потенциальных владельцев, и отсеивали тех, кто пролистал "по приколу". Уже спустя на контакт выходили сотрудники приюта, которые задавали потенциальным новым владельцам уточняющие вопросы.
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Например, есть ли у желающих завести собаку или кошку сад или земельный участок, жилищные условия, сколько времени они проводят на работе, как много времени смогут уделять своим воспитанникам и тому подобное.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .
Уже в дальнейшем кандидатов приглашали на собеседование в приют и первую очную встречу. Только после этого принимают решение и заключают соответствующие договоры о передаче.
Как животным в приюте создавали профили в тиндере: смотрите видео
Программу запустили 8 августа, и она уже начала связывать домашних животных с их новыми владельцами. Представительница приюта Джиллиан Мосс заявила, что в приют поступали многочисленные звонки от потенциальных усыновителей, которые видели животных Tinder.