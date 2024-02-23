Идеальный экземпляр: песик редкой породы оценили в 120 тысяч долларов - роскошные кадры

В Колумбии живет собака по кличке Роуп Дэдди, которая является одним из самых дорогих представителей своей породы в мире. Этот щенок стоит 120 тысяч долларов.

Роуп Дэдди относится к редкой породе французских бульдогов, известных как Big Rope. Этот вид отличается компактным, крепким телосложением, большой головой квадратной формы и короткой шерстью.

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Роуп Дэдди стоит 120 000 долларов

Джулиан Монтойя, владелец собаки, утверждает, что его любимец демонстрирует все выдающиеся характеристики своей породы. В частности имеет кремово-коричневую шерсть и невероятные золотистые глаза.

Роуп Дэдди с хозяином / Фото из инстаграма @leanbullz_julian

Джулиан рассказал, что для того, чтобы должным образом ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности, он выделяет примерно 350 долларов в месяц на рацион собаки. Это сырое мясо, морковь, греческий йогурт, витамины и дополнительные добавки.

Согласно исследованию Американского кинологического клуба (AKC), за последнее десятилетие количество французских бульдогов в мире выросло более чем на 1000%, что помогло этой породе собак вытеснить золотистого ретривера с позиции самой популярной породы собак в мире.

Ухаживать за Роуп Дэдди – не дешево / Фото из инстаграма @leanbullz_julian

Впрочем, внезапный всплеск популярности породы привел к ухудшению ее генетической структуры. Тонкий и длинный внешний вид породы теперь рассматривается как недостаток. Как следствие, экземпляры с идеальными характеристиками, такие как Rope Daddy, очень подорожали.

Роуп Дэдди является самым дорогим представителем своей породы в мире / Фото из инстаграма @leanbullz_julian

К слову, спрос на французских бульдогов с характеристиками Big Rope удвоился в Соединенных Штатах Америки. Эта тенденция наблюдается и в Латинской Америке, что приводит к прогнозируемому росту их стоимости.