Как фотограф помогает собакам найти семью: впечатляющие профессиональные кадры

Фотограф, который известен под ником Unleashe Fur, делает бесплатные профессиональные кадры для собак, ищущих владельцев. О результате его работы – читайте в материале.

Более 10 лет фотограф, как волонтер, делает впечатляющие кадры для собак в приюте. Все это для того, чтобы помочь животным.

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"Все началось с того, что мои стоковые фото использовали для рекламных щитов и статей в журналах. Затем я перешел к фотосессиям для своих статей, а также для ежегодных мероприятий для собак и их владельцев", — сообщил мужчина.

Такие действия фотографа уже помогли построить новое пространство для животных, благодаря пожертвованиям от общественности. Фотографу это дало возможность использовать новое место, чтобы сделать снимки собак, как в студии.

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Кроме того, соответствующие кадры доступны для общего использования, что позволяет быстрее найти четвероногим семью.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.

Смотрите, какую фотосессию сделали для собак: