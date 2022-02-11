Ездит на мотоцикле и резервирует столик: чем в Лондоне известна собака Диего

Карлос да Силва вместе со своим немецким догом Диего живет в Лондоне. Мужчина рассказал, что его любимца знает почти весь город.

Собака весит почти сто килограммов и имеет черно-белую окраску, что делает ее похожей на коровку.

Интересно Хозяйка-волшебница: видео фокуса, что чрезвычайно поразил собаку

Несмотря на это Диего очень любит внимание, поэтому ходит с хозяином на работу, в рестораны и даже в мотоклуб.

Смотрите видео: как Диего ездит на мотоцикле

"Когда мы собираемся в какое-нибудь заведение, для нас на столе оставляют табличку с надписью: "Этот стол зарезервирован для Диего и его человека". В Восточном Лондоне моего пса знают почти все. Если вы гуляете с немецким догом, многие прохожие хотят подойти, пообщаться или сфотографироваться", — сообщил Карлос да Силва.

Смотрите фото из инстаграм Диего:

Мужчина признался, что 17 лет уговаривал жену завести собаку. Все потому, что у нее был страх к похожим породам. Однако Диего все изменил.

Читайте также 6 лет и 2 тысячи километров: как в США нашли давно потерянного кота

"Думаю, что сейчас, если бы я попросил жену выбрать между мной и Диего, она бы оставила Диего", – пошутил Карлос.

Почему нужно убирать за собаками: смотрите видео