Ездит автобусами и изучает Торонто: как кот путешествует вместе с хозяйкой – яркие фото

Канадка Сара Классен обожает путешествовать вместе со своим котом, которого назвала Гибсон. Четвероногому любимцу такое хобби владелицы также очень нравится.

Гибсон вместе с Сарой часто бывают в различных живописных местах Торонто. Кот совсем не боится людей, шума или поездок на метро, ​​автобусах, трамваях.

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"Гибсон – городской кот. Он очень сильно любит Торонто. Вместе мы исследовали много мест в нашем городе. Однако у нас впереди еще много открытий", – отметила Сара Классен.

Женщина вспомнила, что забрала к себе Гибсона после смерти предыдущего кота – Мисо. Сначала ей долго не удавалось найти нового любимца, пока она не увидела энергичного серого котенка. Тогда Сара забрала его ведь поняла, что этот малыш должен жить с ней.

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"С того момента, как мы привезли Гибсона домой, мы поняли, что жажда приключений у него в крови. Он очень умный и ему всегда нужно чем-то заниматься", – вспомнила Сара.

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Кроме того, Гибсон любит играть в различные игры, знает 25 – 30 трюков, наблюдает за птицами и танцует вместе с хозяйкой.

Смотрите фото с инстаграм Гибсона: