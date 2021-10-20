Ездит автобусами и изучает Торонто: как кот путешествует вместе с хозяйкой – яркие фото
Источник:Daily Paws
Канадка Сара Классен обожает путешествовать вместе со своим котом, которого назвала Гибсон. Четвероногому любимцу такое хобби владелицы также очень нравится.
Гибсон вместе с Сарой часто бывают в различных живописных местах Торонто. Кот совсем не боится людей, шума или поездок на метро, автобусах, трамваях.
Интересно Что поможет побороть аллергическую реакцию на кошек: узнайте другие методы борьбы с аллергией
"Гибсон – городской кот. Он очень сильно любит Торонто. Вместе мы исследовали много мест в нашем городе. Однако у нас впереди еще много открытий", – отметила Сара Классен.
Женщина вспомнила, что забрала к себе Гибсона после смерти предыдущего кота – Мисо. Сначала ей долго не удавалось найти нового любимца, пока она не увидела энергичного серого котенка. Тогда Сара забрала его ведь поняла, что этот малыш должен жить с ней.Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.
"С того момента, как мы привезли Гибсона домой, мы поняли, что жажда приключений у него в крови. Он очень умный и ему всегда нужно чем-то заниматься", – вспомнила Сара.
Важно Друзья навек: брошенные морская свинка и кот ищут новый дом вместе – милейшие фото и видео
Кроме того, Гибсон любит играть в различные игры, знает 25 – 30 трюков, наблюдает за птицами и танцует вместе с хозяйкой.
Смотрите фото с инстаграм Гибсона: