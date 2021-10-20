Гібсон разом із Сарою часто бувають у різноманітних мальовничих місцях Торонто. Кіт зовсім не боїться людей, шуму чи поїздок на метро, ​​автобусах, трамваях.

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"Гібсон – міський кіт. Він дуже сильно любить Торонто. Разом ми досліджували багато місць в нашому місті. Проте у нас попереду ще багато відкриттів", – зазначила Сара Классен.

Жінка пригадала, що забрала до себе Гібсона після смерті попереднього кота – Місо. Спочатку їй довго не вдавалося знайти нового улюбленця, поки вона не бачила енергійне сіре кошеня. Тоді Сара забрала його, адже зрозуміла, що цей малюк повинен жити з нею.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

"З того моменту, як ми привезли Гібсона додому, ми зрозуміли, що жага пригод у нього в крові. Він дуже розумний і йому завжди потрібно чимось займатися", – пригадала Сара.

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Крім того, Гібсон полюбляє грати в різноманітні ігри, знає 25 – 30 трюків, спостерігає за птахами та танцює разом з господинею.

Дивіться фото з інстаграм Гібсона: